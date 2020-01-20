«Это был кипяток, шел пар»: очевидец рассказал о трагедии в Перми

Житель Перми, который живет недалеко от хостела «Карамель», отметил, что вода дошла до порога гостиницы.

«Страшно представить, что было внутри здания. Шел пар. Это был кипяток», - передает его слова 59.ru.

По словам очевидца, гостиница работает здесь давно, и там даже делали ремонт.

Ночью 20 января в пермском хостеле произошел прорыв трубы отопления. Скорая помощь приехала на место ЧП через 10 минут. Как рассказал очевидец, в 4 утра, когда его жена выглянула в окно, она видела медиков. Число жертв возросло до пяти. По предварительной информации, пострадали три человека. Все они были постояльцами мини-отеля.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».