По факту гибели постояльцев в хостеле в Перми возбудили уголовное дело
Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Жертвами трагедии, напомним, стали пять человек.
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По факту гибели людей в результате прорыва трубы отопления в хостеле «Карамель» в Перми возбуждено уголовное дело. Информация об этом появилась на сайте СУ СК РФ по региону.
Дело было заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
В СК подтвердили гибель пяти человек в результате трагедии, еще трое получили травмы. Все погибшие и пострадавшие - постояльцы мини-отеля.
Причины ЧП устанавливаются.