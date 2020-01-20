По факту гибели постояльцев в хостеле в Перми возбудили уголовное дело

По факту гибели людей в результате прорыва трубы отопления в хостеле «Карамель» в Перми возбуждено уголовное дело. Информация об этом появилась на сайте СУ СК РФ по региону.

Дело было заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В СК подтвердили гибель пяти человек в результате трагедии, еще трое получили травмы. Все погибшие и пострадавшие - постояльцы мини-отеля.

Причины ЧП устанавливаются.