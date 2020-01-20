Все погибшие при прорыве трубы в хостеле в Перми были его постояльцами

Все пятеро погибших в результате прорыва трубы отопления в хостеле «Карамель» в Перми являлись постояльцами отеля. Об этом журналистам сообщил врио министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров.

«Обнаружено пять погибших, также есть трое пострадавших - все это постояльцы гостиницы», - сказал он.

Личности погибших пока не установлены, уточняет местное издание 59.ru. Также сообщается, что эвакуация жильцов дома, где располагается хостел, не проводилась, но в здании отключили электричество.

Гончаров, в свою очередь, добавил, что подвал дома в результате ЧП затопило, сейчас ведется откачка воды.

Трагедия, напомним, произошла в ночь на 20 января. Трубу прорвало, когда люди еще спали.