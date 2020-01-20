СМИ сообщили о запрете выдачи виз для приезжающих в США рожать

Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшее время ужесточит правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают в США рожать с целью получения их детьми американского гражданства, сообщает Axios со ссылкой на трех сотрудников Белого дома.

Изменения касаются виз типа B, которые выдаются для краткосрочного въезда с туристическими или деловыми целями. Сотрудники Госдепа смогут отказывать в получении визы, если посчитают, что целью заявителя является автоматическое получение гражданства для ребенка из-за его рождения на территории США.

Получение гражданства по праву рождения, которое гарантируется 14-й поправкой к конституции США, Трамп назвал «откровенно смешным».

Издание отмечает, что это лишь одна из готовящихся мер в ужесточении миграционного законодательства.

«Рим не один день строился. Одно только юридическое признание того, что это недопустимо и неправильно и не разрешено - существенный шаг вперед», - отметил собеседник портала.

По оценке Центра изучения миграции, около 33 тысяч иностранных детей в год рождается на территории США, хотя официальной статистики нет. «Родильным туризмом», по версии AP, занимаются жители Китая, России и Нигерии.