Число жертв прорыва трубы в хостеле в Перми увеличилось до пяти

Количество погибших в результате прорыва трубы отопления в хостеле «Карамель» в Перми возросло до пяти. Об этом «Звезде» сообщили в региональном управлении МЧС.

Точное количество пострадавших пока не установлено. Местное издание 59.ru пишет о трех госпитализированных постояльцах.

Прорыв трубы в хостеле произошел в ночь на 20 января, когда люди еще спали. Скорая помощь прибыла на место в течение десяти минут.

На место трагедии выехал глава региона Максим Решетников.