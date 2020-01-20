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Число жертв прорыва трубы в хостеле в Перми увеличилось до пяти

Вадим Иванов
07:36 20.01.2020
Еще три человека, по предварительным данным, были госпитализированы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС

Количество погибших в результате прорыва трубы отопления в хостеле «Карамель» в Перми возросло до пяти. Об этом «Звезде» сообщили в региональном управлении МЧС.

Точное количество пострадавших пока не установлено. Местное издание 59.ru пишет о трех госпитализированных постояльцах.

Прорыв трубы в хостеле произошел в ночь на 20 января, когда люди еще спали. Скорая помощь прибыла на место в течение десяти минут.

На место трагедии выехал глава региона Максим Решетников.

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