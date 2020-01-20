СМИ: в якутском приюте из-за 50-градусных морозов умирают собаки и кошки

В Якутии в единственном пункте передержки животных начали массово умирать животные из-за 50-градусных морозов. Собак и кошек держат в неутепленных вольерах, на коротких цепях на улице, не кормят, не дают воды. Многие животные умирают от болезней.

«Сотни собак и кошек ежегодно умирают от голода и жуткого мороза в 50 градусов. Они просто примерзают к будкам и мучительно погибают, лежа на 30 граммах гниющего сена, и все это под "надзором" людей! », – рассказала руководитель зоозащитного центра «ВИТА» Ирина Новожилова.

По ее словам, ситуация усугубилась в новогодние праздники, когда сотрудники пункта передержки попытались закрыть доступ на его территорию. Волонтерам удалось впоследствии попасть к животным, но многих было уже не спасти.

В интернете опубликована петиция с призывом помочь погибающим в Якутии животным.

Несмотря на вступление в силу закон об ответственном обращении с животными, на практике ситуация остается критической, вопросы содержания и отлова животных, технических требований к приютам остаются открытыми, передает слова Новожиловой «Интерфакс».