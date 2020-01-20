Сварились заживо: постояльцы отеля в Перми погибли при прорыве трубы
Губернатор Пермского края Максим Решетников выехал на место ЧП.
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В хостеле «Карамель» в Перми произошел прорыв трубы отопления. Как сообщили в региональном министерстве безопасности, в результате трагедии есть погибшие и пострадавшие.
«Скорая помощь прибыла на место в течение десяти минут. Пострадали три человека, они госпитализированы с ожогами», - цитирует представителя ведомства 59.ru.
Жертвами трагедии, по предварительным данным, стали четыре человека, сообщает «Коммерсант-Пермь».
На месте находятся экстренные службы и бригады скорой помощи. Губернатор Пермского края Максим Решетников выехал на место ЧП.