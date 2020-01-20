Поезд снес легковушку на переезде в Подмосковье: есть жертвы

ДТП с участием поезда и легкового автомобиля произошло в Подмосковье 20 января. Легковушка Kia по неустановленной в настоящий момент причине выехала на железнодорожный переезд Фаустово-Бронницы Казанского направления МЖД.

«Около 4.45 на пересечении 67 км железной дороги "Москва-Рязань" и 10 км автодороги "ММК-Чечевилово" легковой автомобиль марки Kia на переезде выехал на ж/д пути, где совершил столкновение с пассажирским электропоездом дальнего следования», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В результате аварии погиб водитель и пассажир автомобиля. На данный момент на месте аварии работают сотрудники ДПС ГИБДД, устанавливая обстоятельства случившегося. Также из-за ДТП в пути задерживается несколько пригородных поезд в сторону Москвы и области.

Машинист поезда пытался избежать столкновения: подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, чтобы успеть остановиться. А переезд был оборудован светозвуковой сигнализацией, передает агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.