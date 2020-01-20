Число погибших от нового вида пневмонии увеличилось до трех

Жертвами пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV в Центральном Китае стали три человека.



Уточняется, что в субботу, 18 января, специалисты установили 60 новых заболевших, среди которых один летальный исход, 19 января - зафиксировано 77 новых случаев.

Среди инфицированных мужчины и женщины от 25 до 89 лет.

«Зафиксированы 198 случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 25 уже выписаны из больницы, трое скончались, 170 находятся на лечении в медицинских учреждениях. Состояние 35 оценивается как тяжелое, девять человек находятся в критическом состоянии, у 126 пациентов - легкая форма заболевания», - пишет ТАСС.

В связи с этим российские специалисты центра стратегического планирования Минздрава России начали работать над созданием экспресс-теста для выявления этого вируса, так как он стремительно выходит за пределы Китая.

Отмечается, что процедуру можно проводить пассажирам в аэропортах, однако в основном тест направлен на тех, кто вернулся из поездки с симптомами заболевания, так как инфекция проявляется подобно ГРИППу или ОРЗ.

Китайский коронавирус стремительно мутирует, а его главный распространитель - летучие мыши, которых в Китае активно употребляют в пищу, пишут «Известия».