Офицеры приняли участие в крещенских купаниях в Хабаровске
Для проведения наиболее комфортного обряда рядом с прорубью были установлены палатки для обогрева и организована раздача горячего чая.
© Фото: ТРК "Звезда"
В Хабаровске офицеры Восточного военного округа приняли участие в православном обряде купания в день Крещения Господня.
Обряд омовения проходил в заранее подготовленных освещенных купелях, рядом с которыми дежурили сотрудники МЧС и бригады медиков, у некоторых находились представители РПЦ, которые могли ответить на возникшие вопросы.
Для более комфортного купания были установлены палатки для обогрева и организована раздача горячего чая.