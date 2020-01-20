Офицеры приняли участие в крещенских купаниях в Хабаровске

Обряд омовения проходил в заранее подготовленных освещенных купелях, рядом с которыми дежурили сотрудники МЧС и бригады медиков, у некоторых находились представители РПЦ, которые могли ответить на возникшие вопросы. Для более комфортного купания были установлены палатки для обогрева и организована раздача горячего чая.

Для проведения наиболее комфортного обряда рядом с прорубью были установлены палатки для обогрева и организована раздача горячего чая.

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