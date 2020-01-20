В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала за первенца

Материнский капитал на рождение первого ребенка могут начать оформлять в марте-апреле 2020 года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она подчеркнула, что серьезные изменения коснутся Бюджетного кодекса - внесенные законопроекты будут рассматривать в Госдуме в кротчайшие сроки.

«Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», - цитируют «Известия» Бессараб.

О том, что в России семьи смогут рассчитывать на материнский капитал уже после рождения первого ребенка заявил Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному Собранию. Размер выплат составит 466 тысяч 617 рублей.