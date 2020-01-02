Помпео прокомментировал нападение на посольство США в Багдаде

Государственный секретарь США Майк Помпео осудил нападение на посольство США в Багдаде, которое произошло 31 декабря. Об этом он заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Ахди.

Как уточняется в заявлении официального представителя Госдепа Моргана Ортагуса, переговоры состоялись 1 января.

«Государственный секретарь Майкл Помпео говорил сегодня с премьер-министром Ирака Аделем Абу аль-Махди и осудил самым жестким образом террористическую атаку на посольство США в Багдаде 31 декабря, за которой стоял Иран», - цитирует сообщение РИА Новости.

Вместе с тем Помпео отметил принятые властями Ирака меры, а также напомнил об их обязательстве защищать американскую дипмиссию.

Напомним, сотни людей окружили здание дипмиссии США в Багдаде и закидали его камнями. Жители Ирака выразили протест против постоянных атак американской авиации на позиции местного ополчения, в результате чего гибнут десятки людей, включая мирных жителей.