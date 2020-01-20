Макрон и Меркель «потеряли» Путина на саммите в Берлине

Во время общего фото участников международной конференции в Берлине по урегулированию кризисной ситуации в Ливии Ангела Меркель и Эммануэль Макрон растерялись, не увидев Владимира Путина.

Ситуация наглядно представлена на видео, на котором хорошо видно, как главы государств выстроились для совместной фотографии, однако канцлер Германии и президент Франции заметили отсутствие российского президента, для которого было приготовлено место в первом ряду.



Они начали смотреть по сторонам и оглядываться, пытаясь взглядом найти Путина, который вышел к коллегам спустя некоторое время.

В ходе конференции участниками был согласован документ, который будет внесен на рассмотрение Совбеза ООН, в случае принятия, он станет частью политического процесса урегулирования в Ливии.