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В Ингушетии пришел в сознание один из нападавших на пост ДПС

Тамара Астапенкова
00:39 02.01.2020
Злоумышленники на легковом автомобиле хотели протаранить пост ДПС, после чего напали на полицейских.
В Ингушетии пришел в сознание один из нападавших на пост ДПС
© Фото: ТРК "Звезда"

Один из нападавших на пост ДПС при въезде в столицу Ингушетии город Магас пришел в сознание. Состояние молодого человека стабилизировалось. Об этом сообщил «Интерфакс».

«23-летний житель республики пришел в сознание, его состояние немного стабилизировалось. Он начал говорить», - сказал источник в республиканской больнице.

Нападение на полицейских произошло 31 декабря 2019 года. Злоумышленники на легковом автомобиле хотели протаранить пост ДПС, после чего напали на полицейских.  В результате один сотрудник правоохранительных органов был убит, трое были ранены. Один из нападавших был нейтрализован.

У больничной палаты, в которой лежит злоумышленник, дежурят полицейские. Приняты необходимые меры безопасности. С молодым человеком будут работать следователи.

По факту о нападении на пост ДПС в Магасе было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено статьей 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Известно, что руководство МВД приняло решение перевести раненных полицейских из региональной больницы в ведомственный госпиталь Махачкалы. У одного полицейского диагностирован ушиб поясничного отдела позвоночника, дисторсия шейного отдела позвоночника, множественные ушибы черепа и конечностей, а также касательное ранение. У второго полицейского – ушибленные раны туловища, головы и конечностей.

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