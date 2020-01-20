«Выбора не было»: принц Гарри объяснил решение отказаться от королевских полномочий
Принц Гарри заявил, что решение об отказе от исполнения королевских обязанностей далось нелегко, однако другого выбора не было.
«Мы надеялись продолжать служить королеве, я хотел продолжать исполнять свои обязанности в королевской армии, но без государственного содержания. К сожалению, это невозможно», - пояснил он в своем обращении.
Накануне Елизавета II отметила, что поддерживает Гарри и его супругу Меган Маркл в их стремлении начать самостоятельную жизнь, свободную от обязательств членов королевской семьи.
Уже с весны 2020 года они перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться «Их Королевские Высочества», пишет РИА Новости.
О своем решении снять с себя королевские полномочия и регалии супруги сообщили 8 января.