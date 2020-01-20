Врач объяснила опасность минеральной воды

В медицине минеральная вода применяется для профилактики и лечения многих заболеваний, однако, в некоторых случаях она может наоборот серьезно усугубить ситуацию, считает врач-диетолог Елена Соломатина.

Важно понимать, что существует три типа минеральной воды - лечебная, лечебно-столовая и столовая, которые отличаются по уровню концентрации солей.

Одной из самых безопасных и полезных является столовая минеральная вода, употребление которой разрешено до 2 литров в день.

По мнению специалиста, ее можно использовать для заваривания чая, кофе, а также для приготовления пищи.

«Лечебную минералку следует употреблять исключительно по медицинским показаниям», - предупреждает Соломатина.

В большинстве случаев ее назначают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени, мочевых путей и подагре.

Помимо этого существуют воды с различным водородным показателем (pH) - щелочные и кислые.

«В нейтральной минералке уровень рН равен 7 молям на литр. Если этот показатель превышен, значит напиток имеет щелочную природу - содержит гидрокарбонат, из-за чего имеет специфический привкус соды », - пояснила диетолог.

Не стоит злоупотреблять распитием воды с большим содержанием кальция, так как это может спровоцировать образование камней в почках и стать причиной гиперкальциемии.