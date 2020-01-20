Врач объяснила опасность минеральной воды
В медицине минеральная вода применяется для профилактики и лечения многих заболеваний, однако, в некоторых случаях она может наоборот серьезно усугубить ситуацию, считает врач-диетолог Елена Соломатина.
Важно понимать, что существует три типа минеральной воды - лечебная, лечебно-столовая и столовая, которые отличаются по уровню концентрации солей.
Одной из самых безопасных и полезных является столовая минеральная вода, употребление которой разрешено до 2 литров в день.
По мнению специалиста, ее можно использовать для заваривания чая, кофе, а также для приготовления пищи.
«Лечебную минералку следует употреблять исключительно по медицинским показаниям», - предупреждает Соломатина.
В большинстве случаев ее назначают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени, мочевых путей и подагре.
Помимо этого существуют воды с различным водородным показателем (pH) - щелочные и кислые.
«В нейтральной минералке уровень рН равен 7 молям на литр. Если этот показатель превышен, значит напиток имеет щелочную природу - содержит гидрокарбонат, из-за чего имеет специфический привкус соды », - пояснила диетолог.
Не стоит злоупотреблять распитием воды с большим содержанием кальция, так как это может спровоцировать образование камней в почках и стать причиной гиперкальциемии.
«В этом случае нарушается процесс свертываемости крови, она ускоряется, что чревато образованием тромбов, и, как следствие, возникают инсульты и инфаркты», - цитирует «Вечерняя Москва » Соломатину.