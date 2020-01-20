В Госдуме предложили отменить комиссию по плате ЖКХ

Законопроект, запрещающий банкам брать дополнительную комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг будет внесен на рассмотрение в конце февраля, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Он уточнил, что депутаты, которые готовят соответствующий документ, получили одобрение от Центробанка России. В поддержку данной инициативы выступили представители «Справедливой России» и ЛДПР, однако в КПРФ для начала хотят ознакомиться с текстом законопроекта.

По его мнению, для урегулирования данного вопроса есть несколько вариантов поправок.

«Первый вариант - вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей, второй - внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе», - рассказал Неверов «Известиям».

На данный момент ставка для граждан при оплате ЖКХ составляет от 0,5 до 2% и не зависит от способа оплаты - онлайн, через банкомат или наличными.