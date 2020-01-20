Снежная буря накрыла Испанию: эпицентр урагана приближается к Каталонии

Шторм «Глория» обрушился на Испанию и принес с собой обильные осадки, понижение температуры и сильный ветер с порывами до 130 км/ч.

Жители восточного побережья и горных районов страны делятся в социальных сетях видео, на которых видно, что окрестности буквально заметает снегом.

В городах Валенсия и Аликанте, а также на Балеарских островах - Ибице и Форментере зафиксированы семиметровые волны. Из-за сложных метеоусловий был закрыт на сутки аэропорт Аликанте. Отмены почти 190 рейсов затронули около двух тысяч пассажиров.

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Всего в повышенной готовности к шторму находятся 35 провинций страны. При этом красный уровень опасности объявлен в 10 провинциях, сообщает El Periodico.

Ожидается, что в понедельник, 20 января, эпицентр бури достигнет Каталонии. Однако уже сейчас в экстренные службы поступило более 600 звонков, связанных с проблемами из-за сильного ветра.