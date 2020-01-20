Финляндия заинтересована в скоростной железной дороге из Москвы

Министр по делам развития и внешней торговли Вилле Скиннари сообщил, что правительство Финляндии не исключает запуск высокосортного поезда из Москвы в Хельсинки.

Отмечается, что время в пути между двумя странами сократиться до 6 часов.

Данная инициатива может быть реализована в рамках проекта о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва-Санкт-Петербург, который РЖД планирует представить к 2022 году.

«Есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством», - сказал Скиннари РБК.

На данный момент проектом занимается российская сторона, однако в Финляндии заинтересованы в его потенциальных возможностях.