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Финляндия заинтересована в скоростной железной дороге из Москвы

Светлана Головина
02:10 20.01.2020
В правительстве страны считают, что данный маршрут позволит увеличить турпоток в обоих направлениях.
Финляндия заинтересована в скоростной железной дороге из Москвы

Министр по делам развития и внешней торговли Вилле Скиннари сообщил, что правительство Финляндии не исключает запуск высокосортного поезда из Москвы в Хельсинки.

Отмечается, что время в пути между двумя странами сократиться до 6 часов.

Данная инициатива может быть реализована в рамках проекта о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва-Санкт-Петербург, который РЖД планирует представить к 2022 году.

 «Есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством», - сказал Скиннари РБК.

На данный момент проектом занимается российская сторона, однако в Финляндии заинтересованы в его потенциальных возможностях. 

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