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Мадонна отменила из-за болезни восьмое выступление подряд

Анна Берестовая
23:07 20.01.2020
Американская поп-звезда отменила выступление в Лиссабоне за 45 минут до его начала.
Мадонна отменила из-за болезни восьмое выступление подряд
© Фото: face to face, Instagram, Globallookpress

Певица Мадонна отменила восьмое подряд выступление в рамках мирового турне. Причиной отмены называют недавно перенесенную болезнь звезды.

Как сообщает The Independent, концерт, который должен был состояться Лиссабоне, был отменен за 45 минут до начала.

«Спасибо тебе, Лиссабон! Прости, пожалуйста, что я отменила намеченное на сегодня выступление. Но я должна прислушаться к своему телу, а оно требует отдыха», - написала позже сама певица в Instagram.

Подробности о диагнозе поп-звезды не разглашаются.

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