Мадонна отменила из-за болезни восьмое выступление подряд

«Спасибо тебе, Лиссабон! Прости, пожалуйста, что я отменила намеченное на сегодня выступление. Но я должна прислушаться к своему телу, а оно требует отдыха», - написала позже сама певица в Instagram.

Как сообщает The Independent, концерт, который должен был состояться Лиссабоне, был отменен за 45 минут до начала.

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