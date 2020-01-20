Концерт Гребенщикова в Индии был прерван полицией

В Индии сотрудники правоохранительных органов прервали концерт Бориса Гребенщикова и его группы «Аквариум», ссылаясь на требование местной религиозной общины,.

Отмечается, что для проведения концерта на территории штата ГОА были все необходимые документы и разрешения.

«Поскольку мы находимся в чужой стране, наши возможности по преодолению такой ситуации очень ограничены. Мы благодарим всех поклонников БГ за дружеское понимание и адекватную оценку ситуации», - написал в своем Facebook организатор мероприятия.

Он также выразил надежду, что в будущем отношение местных властей к подобным творческим мероприятиям «станет добрее».