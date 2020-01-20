В Госдуме рассказали о функциях Госсовета после принятия поправок в Конституцию

Согласно поправкам президента, Госсовет станет конституционным органом, который будет заниматься рассмотрением вопросов внутренней и внешней политики. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Что касается государственного совета, то у нас его формирование отнесено к компетенции президента. И формирование происходит на основе специального федерального закона, который будет принят после соответственно принятия поправок в конституцию. И, конечно, это будет конституционный орган, который будет рассматривать вопросы внутренней, внешней политики и так далее», - заявил Крашенинников.

Также в основной Закон страны могут быть внесены изменения, затрагивающие индексацию пенсий, верховенство законов РФ над международным правом и количество сроков правления президента.