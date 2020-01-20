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В Европе сняли арест с активов «Газпрома»

Валентина Пескова
22:55 20.01.2020
Арест снят с активов в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах по искам украинского «Нафтогаза».
В Европе сняли арест с активов «Газпрома»
© Фото: Anton Kavashkin Russian Look Globallookpress

Наложенные по искам «Нафтогаза» аресты и обеспечительные меры на активы «Газпрома» в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняты. Как отмечается в сообщении российского энергетического холдинга, обязательства были прекращены приказом суда в Англии от 14 января 2020 года.

Сообщается, что юридическая компания «ДЛА Пайпер Лондон» подтвердила, что это является достаточным для прекращения обязательств суду в Англии. Адвокаты «Нафтогаза» направили коллегам из «Газпрома», а также нидерландским компаниям группы письма о снятии арестов в Нидерландах.

Снятие ареста было частью пакетной сделки, подписанной между «Газпромом» и украинская стороной в ночь на 31 декабря. Соглашение подразумевает, что все арбитражные и судебные иски друг против друга, по которым не приняты окончательные решения, будут отозваны. В будущем стороны откажутся от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года.

По условиям соглашения, «Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

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