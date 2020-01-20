Зеленский рассказал об отношениях с Путиным

Президент Украины рассказал о позитивном развитии отношений с Владимиром Путиным, заявив, что на сегодняшний день можно говорить о начале диалога.

Зеленский отметил, что за несколько телефонных разговоров с российским лидером им удалось выстроить формат общения, который позволил дважды провести обмен удерживаемыми лицами, а также вернуть участвовавшие в керченском инциденте корабли ВМС Украины.

«После трех лет без встреч нам удалось договориться о «нормандском» формате», - добавил он в интервью газете Times of Israel.

Также Зеленский выразил надежду, что Путин понимает его позицию и согласен с тем, что Украина является независимым государством.