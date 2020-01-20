Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Причиной смерти актрисы театра эстрады «Провинция» стал оторвавшийся тромб.
© Фото: marinaruzavina, Instagram
В Пензе в возрасте 26 лет умерла солистка и педагог-хореограф театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина. Причиной смерти актрисы, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб.
«Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить!» - написал в своем Instagram художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.
По информации портала «Пензенская правда», похороны актрисы прошли 18 января.