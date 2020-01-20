Второе чтение проекта о поправках в Конституцию может пройти в феврале

Внесенный сегодня Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию может пройти второе чтение в феврале. Об этом журналистам стало известно от главы комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павла Крашенниникова («Единая Россия»).

«Я думаю, второе чтение будет в феврале. Сейчас проект будет обсуждаться по всей стране», - заявил Крашенниников.

Глава комитета также отметил, что поправки к закону «точно будут».

Напомним, в законопроекте прописаны требования к кандидату в президенты, в премьер-министры и вице-премьеры, положение об утверждении премьер-министра и членов правительства депутатами Госдумы, а также пункт об индексации пенсий.