Второе чтение проекта о поправках в Конституцию может пройти в феврале
Данный законопроект внес на рассмотрение в Госдуму президент РФ Владимир Путин.
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Внесенный сегодня Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию может пройти второе чтение в феврале. Об этом журналистам стало известно от главы комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павла Крашенниникова («Единая Россия»).
«Я думаю, второе чтение будет в феврале. Сейчас проект будет обсуждаться по всей стране», - заявил Крашенниников.
Глава комитета также отметил, что поправки к закону «точно будут».
Напомним, в законопроекте прописаны требования к кандидату в президенты, в премьер-министры и вице-премьеры, положение об утверждении премьер-министра и членов правительства депутатами Госдумы, а также пункт об индексации пенсий.