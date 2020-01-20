Уличная выставка в Москве открыла «Неделю памяти» жертв Холокоста

Всероссийскую «Неделю памяти» жертв Холокоста открыла уличная выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» в Москве. В ней примут участие 59 городов России.

Выставка посвящена жителям гетто, жертвам концлагерей, роли Красной армии в спасении евреев Европы, истории российских обладателей звания Праведников народов мира. На стендах экспозиции можно увидеть письма, дневники и воспоминания освободителей и спасенных ими узников концлагерей.

Выставка под открытым небом рядом со зданием Историко-архивного института РГГУ на Никольской улице будет работать до 31 января.