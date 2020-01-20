В сирийском Дейр-Эз-Зоре возобновил работу пункта пропуска «Сальхиях»
В сирийской провинции Дейр-Эз-Зор, после краткосрочного перерыва, возобновлена работа пункта пропуска «Сальхиях», сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
«С 1 января 2020 года на территорию, подконтрольную правительству Сирийской Арабской Республики, вышло 1 763 человека», - заявил генерал-майор.
За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено три гуманитарных акции в населенных пунктах Эш-Шакрахия провинции Деръа, Мухмар-Буджак провинции Алеппо и Шиди провинции Хасеке, в ходе которых нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 1050 продовольственных наборов общим весом 5,09 тонны.
«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 339 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3 931,2 тонны», - отметил Боренков.
В населенных пунктах Кобани провинции Алеппо, Камишлия провинции Хасеке специалистами Минобороны России оказана медицинская помощь 184 сирийским гражданам. Всего медицинская помощь оказана 119 128 жителям Сирии.