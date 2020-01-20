В сирийском Дейр-Эз-Зоре возобновил работу пункта пропуска «Сальхиях»

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено три гуманитарных акции в населенных пунктах Эш-Шакрахия провинции Деръа, Мухмар-Буджак провинции Алеппо и Шиди провинции Хасеке, в ходе которых нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 1050 продовольственных наборов общим весом 5,09 тонны.

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