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Боевики предприняли две массированные атаки на позиции армии САР в Идлибе

Наталья Вальханская
20:00 20.01.2020
Десятки боевиков были остановлены правительственными войсками и отброшены на исходные рубежи.
Боевики предприняли две массированные атаки на позиции армии САР в Идлибе
© Фото: zhengsiyuan, Xinhua, Globallookpress

В Сирии в Идлибской зоне деэскалации продолжаются провокации и обстрелы населенных пунктов и позиций правительственных войск со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

В течение дня 20 января террористические группировки предприняли два нападения на позиции правительственных войск.

«В 14.30 отряд незаконных вооруженных формирований численностью до 50 боевиков после массированного обстрела с применением реактивных систем залпового огня, при поддержке семи пикапов с установленным на них тяжелым вооружением в районе населенного пункта Джарджаназ провинции Идлиб атаковал позиции Сирийской Арабской Армии, атака отражена, боевики отошли на исходный рубеж. В 15.30 боевики численностью до 60 человек при поддержке 10 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами в районе населенного пункта Эт-Тах провинции Идлиб атаковали оборонительные позиции правительственных войск. Интенсивным огнем артиллерии атака была отбита», - заявил Боренков.

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Харука, Сафсафа, Чекурджак, Сараф, Мамухия, Мукатталь, Кара-Галия, Айн-Эль-Кантара, Хамрат, Кульджок провинции Латакия; Алеппо, Сабикия, Биньямин, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Хуайз, Крати, Джарджанас, Захабия, Тертиях, Карутия, Гадфа, Хальбин, Эт-Тах, Зайтуна, Барса, Майсруна, Эль-Касабия, Дафна, Телль-Сиди-Али провинции Идлиб; Кара-Джурн, Эль-Харука, Дар-Хардата, Кальат-Эль-Мудик провинции Хама.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 43 обстрела
со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации», - отметил генерал-майор.

В связи с обострением обстановки выход мирных жителей
из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, 20 января не осуществлялся.

«Всего с 13 января из Идлибской зоны деэскалации вышло 1490 человек и 63 единицы автомобильной и сельскохозяйственной техники», - заключил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций, встать на путь мирного урегулирования ситуации
в подконтрольных им районах и не препятствовать выходу мирных жителей через открытые пункты пропуска.

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