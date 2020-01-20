В Москве презентовали сборник о блокадном Ленинграде и холокосте

Презентация нового сборника статей и методических материалов «Общая трагедия. Блокада. Холокост», который направлен на сохранение исторической памяти о трагических событиях Второй мировой войны, связанных с проводившейся нацистами политикой геноцида, прошла в Москве.

Сборник посвящен двум трагедиям военных лет - блокаде Ленинграда и холокосту. День полного снятия блокады Ленинграда и день освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Аушвиц в польском Освенциме приходятся на одну дату - 27 января.

«Сегодня очень важно говорить о событиях, которые связывают дату 27 января. Все узники Аушвица были спасены врачами с опытом борьбы с дистрофией, прибывшими из Ленинграда. А в ходе поисков мы установили, что одна из дивизий, которые освободили Аушвиц, носила название Ленинградской», - рассказал сопредседатель Центра и Фонда «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета Илья Альтман.

В сборнике представлены статьи ведущих российских специалистов, которые занимаются историей геноцида. Также в издание включены методические рекомендации по проведению уроков, посвященных памяти жертв холокоста и блокады.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась около 900 дней. Блокаду удалось прорвать 18 января 1943 года, но до ее полного снятия - 27 января 1944 года - жителям Ленинграда пришлось ждать целый год. По разным данным, за время блокады погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, он стал одним из основным символов холокоста. Почти 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, стали жертвами в «Освенциме» в 1941-1945 годах. Лагерь освободили 27 января 1945 года войска Красной армии. На месте бывшего нацистского концлагеря в 1947 году был создан музей.