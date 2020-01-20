Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что не планирует занимать какую-либо должность за пределами Чечни, таким образом опровергнув сообщения некоторых СМИ о том, что он намерен покинуть свой пост.

«Свою карьеру я хочу завершить в городе Грозном в Чеченской республике», - заявил Кадыров на совещании в Доме правительства в Грозном.

Как подчеркнул глава Чечни, ему «никто и ничего не предлагал», а все сообщения прессы являются выдуманными и не имеют под собою никакой почвы.

15 января средства массовой информации сообщили, что глава Чечни заболел и возложил временное исполнение своих обязанностей на руководителя правительства Муслима Хучиева. Как пояснили в руководстве республики, Кадыров проходит курс лечения, после которого вновь приступит к своим обязанностям.