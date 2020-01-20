Названы суммы компенсаций пострадавшим и семьям погибших в пермском мини-отеле

В мини-гостинице в Перми людей обварило кипятком. Мини-отель располагается в цоколе жилого дома. В результате аварии погибли не менее пяти человек, еще трое с ожогами были госпитализированы.

Как заявило издание «Пермь online», ссылаясь на краевое Министерство социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 000 рублей. Пострадавшим выплатят от 200 000 до 300 000 рублей.

В настоящее время прокуратура проверяет, законно ли работала мини-гостиница. Как рассказали очевидцы, отель не был оборудован запасным выходом.