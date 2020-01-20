Основные положения законопроекта Путина о поправках в Конституцию

Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к Конституции.

В частности, проект - о требованиях к должностным лицам, полномочия которых связаны с обеспечением безопасности и суверенитета государства. Текст инициативы опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

Также президент внес в Госдуму поправку в Конституцию об увеличении «ценза оседлости» для кандидата в президенты страны до 25 лет. Отмечается, что внесенная Путиным поправка предусматривает запрет на занятие должности президента свыше двух сроков.

Предложенные российским лидером поправки в Конституцию вводят запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для высших должностных лиц.

Путин предложил дополнить статью 75 Конституции положениями о величине МРОТ и об индексации социальных выплат и пенсий. Предполагается, что статья 75 будет дополнена частями 5 и 6. Согласно первой, в России гарантируются МРОТ не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране и индексация социальных пособий и иных соцвыплат в порядке, который установлен федеральным законом.

Предполагается, что часть 6 закрепит положение о том, что в России формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом.

Внесенная Путиным поправка предусматривает предварительное согласование с Совфедом кандидатур на должности руководителей силовых ведомств. Это обеспечит большую прозрачность работы силовых ведомств, правоохранительных органов, независимости органов прокуратуры в российских субъектах, назначение руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет президент. Назначение прокуроров субъектов РФ предлагается осуществлять после консультаций с Советом Федерации.

Предполагается, что председателей Конституционного и Верховных судов будет назначать Совфед по представлению российского лидера.

Президент России внес в Госдуму поправку к Конституции, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета.

«В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства предусматривается формирование президентом Российской Федерации Государственного Совета Российской Федерации», - сказано в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что решения межгосударственных органов, которые были истолкованы в противоречии с Конституцией, исполнению Россией не подлежат.