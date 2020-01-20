По проекту закона о поправках к Конституции состоится общероссийское голосование

Проект закона о поправках к Конституции РФ выносится на общероссийское голосование. Об этом говорится в президентском законопроекте о поправках к Конституции.

«Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" выносится на общероссийское голосование», - сказано в проекте.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект о поправках в Конституцию сегодня внес на рассмотрение Государственной думы президент РФ. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, представителями президента при рассмотрении законопроекта в Госдуме будут сопредседатели конституционной комиссии.