В Конституции закрепят индексацию пенсий и МРОТ

Конституция России будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума. Об этом говорится в законопроекте о поправках к главному закону, который внес Владимир Путин в Госдуму.

Как говорится в документе, в случае принятия поправок в Конституции будет установлена гарантия того, что МРОТ не должен быть меньше величины прожиточного минимума.

Также инициатива регулярной индексации пенсий прописана в предложенном Путиным проекте закона.

Депутатами Госдумы смогут стать россияне не моложе 21 года и без иностранного гражданства и вида на жительство.

Отмечается, что этот законопроект выносится на общероссийское голосование.