Опубликованы кадры работы следователей на месте трагедии в Пермском крае

Председатель СК РФ дал указание передать уголовное дело о гибели людей в результате прорыва трубопровода с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Пермском крае в центральный аппарат ведомства. Это сделано для того, чтобы провести наиболее полное и оперативное расследование.

СК РФ опубликовал видео, на котором видно, что у мини-отеля работают сотрудники комитета. А на кадрах, сделанных внутри помещения, запечатлено, как весь цокольный этаж залит водой.

В Пермь также направлены опытные криминалисты для оказания практической помощи, сбора и фиксации доказательств.

Авария в гостиничном комплексе произошла в ночь на 20 января в Индустриальном районе города. Мини-отель располагается в цоколе жилого дома. Из-за попавшей горячей воды в помещение погибли не менее пяти человек, еще трое с ожогами доставлены в больницу.

В свою очередь прокуратура проверяет, законно ли работал мини-отель. Как сообщили очевидцы, отель даже не был оборудован запасным выходом.