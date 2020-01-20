Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о поправках в Конституцию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, представителями президента при рассмотрении законопроекта в Госдуме будут сопредседатели конституционной комиссии - сенатор Андрей Клишас, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в главный закон страны направили послание Путину, в нем они выступили за определение в Конституции статуса Госсовета.

В Кремле указали, что механизм голосования по поправкам будет оформлен в рамках работы конституционной комиссии.