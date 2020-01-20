Эксперт связал вспышку пневмонии в Китае с испытанием биологического оружия

Зафиксированная в конце 2019 года вспышка пневмонии неизвестного происхождения в Китае вполне может быть разновидностью биологического оружия. Об этом рассказал «Звезде» член комиссии ООН по биологическому оружию 1998-2003 гг. Игорь Никулин.

«Американские военные биолаборатории по всему свету расположены, их порядка 400, американцы на них ежегодно тратят миллиарды долларов и вряд ли они их тратят просто так. В 2010 году в Индонезии была закрыта такая лаборатория подразделения ВМС США именно потому, что там проводились несанкционированные эксперименты, в том числе с птичьим гриппом, которые вызвали вспышку этого заболевания, и американцы отказались поделиться с Министерством здравоохранения Индонезии результатами таких экспериментов. Тут могут быть и злонамеренные действия США для оказания давления на китайских партнеров, это может быть и деятельность частных американских корпораций, которые разрабатывают новые заболевания с целью получения прибыли от продажи лекарств», - заявил он.

В России ученые занимаются созданием экспресс-теста, который поможет выявлять опасный вирус из Китая. Как рассказал «Известиям» заместитель директора ЦСП Герман Шипулин, уже через месяц российские специалисты смогут диагностировать заболевание в течение 15 минут.

Напомним, в конце декабря в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. По мнению экспертов, возбудителем стал новый тип коронавируса. Им уже заразились почти 200 человек, в том числе за пределами Китая, трое из заболевших скончались.