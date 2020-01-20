Бочкаревой назначили штраф за хранение наркотиков

Исполнительнице главной роли в сериале «Счастливы вместе» Наталье Бочкаревой придется выплатить штраф в 30 тысяч рублей за хранение наркотиков. Такое решение вынес сегодня Преображенский суд Москвы.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о прекращении дела и освобождении актрисы от уголовной ответственности. Суд учел, что Бочкарева ранее не привлекалась к уголовной ответственности, не состоит на учете у психиатров и наркологов, а также имеет положительные характеристики с мест работы и жительства.

Сотрудники ДПС задержали Наталью Бочкареву в сентябре 2018 года за рулем ее автомобиля. При ней находилось 0,69 г кокаина. Актрису лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей.