Дима Билан перенес операцию на ноге

Певец Дима Билан сообщил в Instagram, что перенес повторное хирургическое вмешательство. В прошлом году у него произошел перелом голеностопа в двух местах, и вот теперь хирурги благополучно сняли с места перелома титановую пластину.

«Правда, в 30 минут не уложились, а шла операция примерно полтора часа, ведь наши замечательные хирурги подумали и об эстетической стороне шрама - спасибо за это! Боготворю просто наших светил, хотя я еще на дренаже и швы внутренние, биологические, саморастворяющиеся волокна нужно наблюдать и перевязывать, но уже пик надеюсь пройден!» - написал Билан в соцсети.

Певец пожелал своим поклонникам ничего не ломать, поскольку после этого достаточно тяжело восстанавливаться. И сообщил, что обнимает их «до хруста в позвонках».