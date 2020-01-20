Рабочая группа изложила инициативы по изменениям в Конституцию

Сопредседатели рабочей группы внесли предложения по изменениям в Конституцию, сформулировав свои инициативы в письме на имя Владимира Путина.

«Одним из ключевых вопросов является определение роли и статуса Государственного совета», - говорится в послании.

По словам авторов, он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм. Сопредседатели группы предлагают определить место этого института в системе власти и выработать ключевые принципы взаимодействия Госсовета с другими госорганами.

Для того, чтобы расширить компетенции Конституционного суда относительно проверки конституционности принятых парламентом законов, следует внести поправки в 125-ю статью основного закона.

«При решении вопроса о проверке конституционности не только законов, но и иных актов следует четко определить, о каких именно актах идет речь», - говорится в письме.

Отдельно оговорено, что рабочая группа предлагает внести поправки в 75-ю статью Конституции для того, чтобы гарантировать исполнение государством социальных обязательств. Под ними подразумеваются МРОТ не ниже прожиточного минимума и достойное пенсионное обеспечение.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что общероссийское голосование по изменениям в Конституцию де-юре не является обязательным. Однако глава государства считает необходимым свериться с точкой зрения жителей страны.

В среду, 15 января, Владимир Путин огласил свое послание Федеральному Собранию, в котором он предложил внести изменения в главный закон России.