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Путин проинформировал Совбез об итогах визита в Берлин

Валентина Пескова
15:21 20.01.2020
Президент России провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ

В Москве состоялось оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, которое провел глава государства. Владимир Путин обсудил с коллегами вопросы социально-экономического развития страны, а также проинформировал их об итогах своей поездки в Берлин.

«Президент Путин также информировал участников совещания о своем участии во вчерашней международной конференции по Ливии в Берлине, а также о целом ряде двусторонних контактов на полях этой конференции», - уточнил Песков.

На совещании присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, и. о. главы МВД Владимир Колокольцев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, и. о. главы Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, 19 января президент принял участие в международной мирной конференции по урегулированию ситуации в Ливии.

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