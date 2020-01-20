Путин запланировал визиты в Израиль и Вифлеем

В Кремле анонсировали визит Владимира Путина в палестинский Вифлеем. Священный для христиан город президент РФ посетит 23 января. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это будет сделано за одну поездку, после визита в Израиль, где президент примет участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Освенцима и Дню памяти жертв Холокоста.

"Запланированы контакты с палестинским руководством", - подтвердил Песков журналистам.

Как уточнил палестинский посол в РФ Абдельхафиз Нофаль, в планах Владимира Путина - переговоры с палестинским президентом Махмудом Аббасом.

Ранее, 19 января, российский лидер посетил Берлин, где состоялась международная мирная конференция по урегулированию ситуации в Ливии.