В России создадут экспресс-тест для выявления коронавируса из Китая

В России ученые занимаются созданием экспресс-теста, который поможет выявлять опасный вирус из Китая. Его разрабатывают в Центре стратегического планирования (ЦСП) Минздрава РФ.

Как рассказал «Известиям» замдиректора ЦСП Герман Шипулин, уже через месяц российские специалисты смогут диагностировать заболевание в течение 15 минут.

В конце декабря в Китае зафиксировали вспышку пневмонии неизвестного происхождения. По мнению экспертов, возбудителем стал новый тип коронавируса.

В общей сложности вирусом заразились уже не менее 200 человек, в том числе за пределами Китая, трое из заболевших скончались.

На российско-китайской границе сейчас усилен карантинный контроль. А всех, кто летит из Китая, в аэропортах и самолетах проверяют с помощью тепловизоров, поскольку один из первых симптомов заболевания - повышенная температура.