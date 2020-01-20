«Путин решил свериться с мнением народа»: Песков о голосовании по изменениям в Конституцию

Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию де-юре не является обязательным, но глава государства решил свериться с точкой зрения жителей страны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, есть понимание, что это должно быть именно голосование, причем в целом оно является необязательным, потому что речь идет об изменениях, которые не имеют отношения к сфере фундаментальных статей главного закона страны.

«Президент посчитал необходимым именно свериться с точкой зрения народа, поэтому он и говорил об этом голосовании. Хотя, еще раз повторяю, де-юре оно не является обязательным», - сообщил представитель Кремля.

19 января сообщалось, что рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию внесет на рассмотрение Федерального собрания свои предложения. Отмечается, что инициированные изменения были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.

В среду, 15 января, Владимир Путин огласил свое послание Федеральному Собранию, в котором он предложил внести изменения в главный закон России.