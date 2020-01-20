«Подавать можно хоть сегодня»: как оформить материнский капитал на первого ребенка

Послание Федеральному Собранию, которое состоялось 15 января, Владимир Путин начал с вопросов демографии. Президент уточнил, что с первого января 2020 года материнский капитал в размере 466 617 рублей смогут получить российские семьи уже после рождения первого ребенка.

© Константин Михальчевский, РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предположила, что родители смогут оформлять документы уже в марте-апреле.

Условия получения маткапитала на первого ребенка и порядок распоряжения пока неизвестны, так как нет утвержденных нормативов. Эксперты предполагают, что они будут частично или полностью совпадать с действующим для второго ребенка.

«Пакет законопроектов, порядок и условия выплаты маткапитала мы ждем в течение двух декад (20 дней - прим. ред.)», - заявила «Звезде» Бессараб.

Даже если поправки будут приняты до конца весны, начала лета, это не повлияет на выплаты, так как закон имеет обратную силу и будет действовать с января текущего года, уточнила она.

В связи с этим «Звезда» составила инструкцию по получению материнского капитала: какие документы, когда и куда подавать, чтобы получить сертификат.

Шаг первый. Условия получения материнского капитала

Семья, которая желает получить материнский капитал, должна соответствовать определенным условиям. Во-первых, лицо должно иметь на это право - это родившая мать, усыновившая женщина или мужчина, которые являются гражданами России на момент рождения или усыновления ребенка. Следующим условием является появление ребенка после 1 января 2007 года. Если все эти условия соблюдены, можно оформлять документы на получение материнского капитала.

Шаг второй. Сбор необходимых документов

Для получения материнского капитала нужно собрать все документы, а именно: копии паспортов родителей (усыновителей), свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, карточка обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), документ, подтверждающий гражданство РФ матери (усыновительницы) и ребенка.

В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы, например, загранпаспорт гражданина РФ (для россиян, проживающих за границей), решение об усыновлении (если один или несколько детей в семье были усыновлены), документы, подтверждающие прекращение права на сертификат (свидетельство о смерти отца или матери, решение суда о лишении родительских прав), справки из учебного заведения (если сертификат оформляется на совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет, являющегося студентом дневного отделения).

По словам Бессараб, если раньше надо было предоставлять два свидетельства о рождении, первое из которых о том, что ребенок уже растет в семье, то сейчас достаточно одного свидетельства о рождении с одним заявлением и со справкой о составе семьи.

Шаг третий. Подача документов

Собранный пакет документов необходимо подать через электронный портал Госуслуг или лично в МФЦ. В любом случае необходимо будет заполнить заявление, которое обрабатывает Пенсионный Фонд.

Родителям будут назначены сроки, выдана опись принимаемых документов, где будет указана дата готовности, сообщил оператор одного из МФЦ.

«Подавать можно хоть сегодня, при условии, если ребенок родился в этом году. Вопрос в том, когда это будет рассматриваться, когда будут начислены сами выплаты», - уточнила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Шаг четвертый. Ожидание результата

Срок рассмотрения заявления - один месяц. Далее должно прийти уведомление, а потом и сам сертификат. В случае, если заявление удовлетворено, деньги перечисляются в течение 10 рабочих дней.

Шаг пятый. Использование материнского капитала

Средства материнского капитала не выдают наличными и не переводят на расчетный счет для нецелевого использования, например, на ремонт, путешествие или покупку автомобиля. Их перечисляют напрямую в банк, продавцу квартиры или образовательному учреждению.

Таким образом, 416 тысяч 617 рублей могут быть потрачены на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери или товары и услуги для детей-инвалидов.

Программа материнского капитала продлена до 2021 года. Это значит, что сертификат и средства господдержки смогут получить семьи, в которых второй или последующий ребенок родится до 31 декабря 2021 года.

© Владимир Астапкович, РИА Новости

Право на материнский капитал возникает только один раз. Стоит отметить, что закон не устанавливает сроки получения материнского капитала - родители вправе получить сертификат даже через несколько лет.