На Тегеран обрушился мощный снегопад
По прогнозам метеорологов, снегопад будет продолжаться еще несколько дней.
© Видео: Tetova News, YouTube © Фото: Maryam Kamyab, Mehr News Agency
Мощный снегопад накрыл столицу Ирана. Из-за разгула стихии были закрыты школы, в международном аэропорту Мехрабад отменены десятки авиарейсов.
Как сообщает информационное агентство IRNA, на крупных шоссе образовались автомобильные заторы. На севере Тегерана гололедица привела к большому числу аварий.
По прогнозам, снегопад будет продолжаться еще несколько дней. Непогода сохранится в Тегеране и в северных провинциях Ирана.