Юрий Чайка освобожден от должности генпрокурора РФ
Как сообщили в пресс-службе Кремля, чиновник оставил пост в связи с переходом на другую работу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Юрий Чайка официально освобожден от должности генпрокурора России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Уход Чайки с поста обусловлен его переходом на другую работу.
Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя СК РФ Игоря Краснова в качестве нового генерального прокурора.
Источник РИА Новости в Совфеде сообщил, что палата парламента рассмотрит вопрос о назначении Краснова на пост генпрокурора 22 января.
Юрий Чайка возглавлял российскую Генпрокуратуру с 2006 года.