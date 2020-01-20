Крупный град обрушился на юго-восток Австралии

Град диаметром до 5 сантиметров обрушился на штат Новый Южный Уэльс.

Как сообщает телеканал 7News, в Канберре град повредил лобовые стекла машин и мансардные окна домов. В штате Виктория объявили штормовое предупреждение из-за грозы, в западном штате Квинсленд также ожидается град.

Отмечается, что с воскресенья в Государственную службу Австралии по ЧС поступило почти 1,5 тысячи вызовов, свыше 1 тысячи из них были связаны с повреждением зданий.

В октябре прошлого года на восточном побережье Австралии начались лесные пожары, в результате них погибли 26 человек, в том числе пятеро пожарных, было уничтожено более 8,5 миллионов гектаров леса, около 3 тысяч жилых домов и свыше 6 тысяч административных и хозяйственных построек.

В Австралии на прошлой неделе начались дожди. Пожарные рассказали, что осадки не потушат огонь полностью, но помогут взять пожары под контроль.