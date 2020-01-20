Путин внес кандидатуру замглавы СК Краснова на пост генпрокурора РФ
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Владимир Путин внес на рассмотрение Совфеда кандидатуру заместителя председателя СК РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Также президент России предложил Совфеду рассмотреть освобождение с должности главы Генпрокуратуры РФ Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу, пишет РИА Новости.
Юрий Чайка был назначен на пост генпрокурора 23 июня 2006 года. Ранее в течение семи лет возглавлял Министерство юстиции РФ.